AA: PYD'nin eski Eşbaşkanı Salih Müslim Prag'da yakalandı

Müslim, iki hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Terör Listesi"ne kırmızı sırada eklendi ve kendisinin bulunmasına yardımcı olanlara da 4 milyon TL ödül konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Bu oluşum ilk yıllarında, Suriye istihbarat örgütleri ve güvenlik güçlerinin ağır baskısıyla karşılaştı ve iki yıl gibi bir süre içerisinde işlevsiz hale heldi.

Ancak PKK çizgisinin güçlü bir zemine sahip olduğu bölgelerde devam eden örgütlenme, 2003 yılında PYD'nin kurulmasıyla sonuçlandı.

PYD'nin silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile sadece kadınlardan oluşan Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), Temmuz 2012'de Suriye'deki hükümet karşıtı barışçıl gösterilerin iç savaşa evrilmesiyle birlikte kuruldu.

2015 yılında da ABD ve önderliğini yaptığı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele koalisyonu, sahada bu örgüte karşı mücadele etmesi için YPG ve YPJ'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) kurdu.

Türkiye, YPG ve PYD'yi PKK'nın bir uzantısı ve "terör örgütü" olarak görüyor. ABD ise YPG ve PYD'yi Suriye'de IŞİD'le mücadele konusunda sahadaki en önemli müttefiki olarak nitelendiriyor.

Türkiye'nin Suriyeli Kürtlerle ilişkileri

Eylül 2017'de yapılan Kongre'de PYD eşbaşkanlığını bırakan Müslim, 2013 ile 2015 yılları arasında çeşitli vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Müslim'in bazı devlet yetkilileri ile de görüşmeler yaptığı bildirildi.