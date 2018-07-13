HABER

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye düzenlediği ziyaret kapsamında Kraliçe II. Elizabeth ile bir araya geldi. Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.

ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi.

TRUMP'TAN KRALİÇE ELIZABETH'E ŞOK TAVIR

Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in o anları kameralara yansıdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketi ile İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" işbirliğinde organize edilen ilk gösteri için eylemciler sabah saatlerinde Başbakanlığın Londra dışındaki özel konutu Chequers yakınında toplandı.

Adadaki ziyaretinin ikinci gününde Trump'ın Başbakan Theresa May ile burada görüşeceğini bilen eylemciler, gösteride İngiliz lidere Trump ile görüşmemesi çağrılarında bulundu.

Eylemde Trump'ın İngiltere'de istenmediğini dile getiren göstericiler, politikalarını eleştirdikleri Trump'ın lider olmadığını, kadın düşmanı, ırkçı ve aileleri bölen bir kişi olduğunu savundu.

Öğleden sonra başkent Londra'da başlayan ve "Irkçılığa Karşı Dur", "İklim Değişikliğine Karşı Kampanya", "Savaşı Durdurun Koalisyonu" ile "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası" adlı grupların organize ettiği, her yaştan katılımlı gösteri için ise eylemciler İngiliz yayın kurumu BBC'nin önünde bir araya geldi.

İNGİLİZ MÜSLÜMANLARDAN DESTEK

Bu sırada aynı gösteriye destek veren İngiltere'deki "Britanya Müslüman Birliği (MAB)" ile Filistin'i destekleyen kampanyalar yürüten "El Aksa'nın Dostları" da BBC yakınındaki Cavendish Meydanı'nda cuma namazı kıldı. Namazın ardından Müslüman toplumun üyeleri BBC'ye geçerek Trump karşıtı yürüyüşe katıldı.

"TRUMP DEFOL" SLOGANLARI

Buradan başlayarak kentin ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyen eylemciler, yürüyüş boyunca "Trump defol" ve "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş sırasında başkentin en kalabalık kavşakları olan Oxford Circus ile Piccadilly Circus'dan geçen göstericiler ellerinde de "Faşistler gitsin, sığınmacılar gelsin", "Kudüs dünyanın başkentidir", "Trump çöplüksün!" ve "Trump burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar taşıdı.

BİR DAHA ÜLKEYE ALINMASIN ÇAĞRISI

Protestocuların Trafalgar Meydanı'na varmasıyla burada yapılan konuşmalarda, Başbakan May ile Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump ile görüşmemesi ve ülkeye bir daha alınmaması için çağrılar yapıldı. Uluslararası topluma da Trump'a baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 7 saat süren eylem sebebiyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokak bir süreliğine trafiğe kapatılırken, protestonun atlı polisler ve polis helikopteri ile izlendiği görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, yoğun katılımlı eylem sebebiyle Trafalgar Meydanı'nda maksimum kapasiteye ulaşıldığı uyarısı yapılarak, iş çıkışında gösteriye katılmak isteyenlerin planlarını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Londra dışında benzer gösteriler ülkenin Leeds, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol, Cambridge, Manchester, Liverpool, Oxford, Leicester, Norwich, Nottingham, Portsmouth, Cardiff, Edinburgh, Glasgow ve York gibi birçok kentinde de düzenleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşen Trump'ın bu akşam İskoçya'ya hareket etmesi ve hafta sonunu orada kendisine ait golf tesislerinde geçirmesi öngörülüyor. Trump'ın İskoçya ziyareti özel olacak ancak golf tesisi yakınlarında hafta sonu boyunca protestoların yapılması bekleniyor.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
İlk Kabine Toplantısına Ekonomi Damgasını Vurduİlk Kabine Toplantısına Ekonomi Damgasını Vurdu
Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD abd başkanı donald trump II. Elizabeth Kraliçe II. Elizabeth ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

İlginizi Çekebilir

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

Öz babası 40 yıl boyunca tecavüz etti! İntikamını böyle aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

Juncker sarhoş olduğu iddialarına açıklama getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.