ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi.

Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in o anları kameralara yansıdı.

This is hilarious. The Queen acting like she’s training one of her dogs as Trump struggles to master the art of walking. pic.twitter.com/M7tNwJFlOX