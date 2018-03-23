ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile karşılıklı olarak anlaşan McMaster'ın görevinden istifa edeceği belirtildi. Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılan açıklamada, Korgeneral McMaster'ın da bunu kabul ettiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, McMaster'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'ın getirileceği ifade edildi.

Ülkesine hizmetlerinden dolayı McMaster'a teşekkür eden Trump, onun başarılarından dolayı ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruduğunu kaydetti. McMaster ise açıklamada, 34 yıllık hizmetinin ardından bu yaz ABD Ordusundan emekli olacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YALANLAMIŞTI

ABD basınında McMaster'ın görevinden alınacağına dair çıkan haberlere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.