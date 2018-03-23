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ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 01:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster'ı görevden aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile karşılıklı olarak anlaşan McMaster'ın görevinden istifa edeceği belirtildi. Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılan açıklamada, Korgeneral McMaster'ın da bunu kabul ettiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, McMaster'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'ın getirileceği ifade edildi.

Ülkesine hizmetlerinden dolayı McMaster'a teşekkür eden Trump, onun başarılarından dolayı ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruduğunu kaydetti. McMaster ise açıklamada, 34 yıllık hizmetinin ardından bu yaz ABD Ordusundan emekli olacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YALANLAMIŞTI

ABD basınında McMaster'ın görevinden alınacağına dair çıkan haberlere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etmiş, yerine Korgeneral McMaster getirilmişti.

McMaster'ın yerine atanacak Bolton ise 2005-2006 döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, 9 Nisan'da görevi devralması beklenen John Bolton'ın dış politika konularını görüşmek için Trump ile sıkça buluştuğu belirtiliyor. İkilinin dün Beyaz Saray'da özel bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor.

TRUMP, TILLERSON'I GÖREVDEN ALDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

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