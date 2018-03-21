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ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldüğü bildirildi.

Amerikan medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu.

Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldüğü bildirildi. Daha sonra yerel medya, adamın kendini bombayla öldürdüğünü ifade etti.

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

ABD'de patlama! Yaralılar varABD'de patlama! Yaralılar var
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Anahtar Kelimeler:
ABD Teksas bomba Austin

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