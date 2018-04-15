ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Suriye'de Beşar Esad'ın kimyasal silahla sivilleri öldürmesiyle birlikte Amerika, İngiltere ve Fransa, başkent Şam ve Humus'u füzeleriyle vurdu.
Rejimin kimyasal silah ürettiği tesisleri hedef alan 3 ülke, Suriye'ye gözdağı vererek, tepkilerini gönderdiği füzelerle gösterdi.
ABD, FRANSA VE İNGİLTERE TEYAKKUZDA
Akdeniz üzerinden saldırıyı gerçekleştiren 3 ülke bölgede savaş filolarını bulundurmaya devam ederken, ABD'den yeni açıklama yapıldı.
HALLEY: YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR
ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, hedefler tamamlanana kadar Suriye'den çekilmeyeceklerini söyledi. Haley, ABD'nin hedeflerini ise DEAŞ'ı mağlubiyete uğratmak, kimyasal silahların kullanılmamasını garantiye almak ve İran'ın neler yaptığını takip etmek olarak açıkladı.
Halley, bu amaçla yeni bir yaptırım paketi açıklayacaklarını belirterek "Rusya'ya yeni yaptırımlarım gerekçesi Suriye'ye destek vermesi" dedi.
RUSYA, TRİLYONLARCA DOLAR ZARAR ETTİ
ABD'nin Rusya'ya Kırım'ın işgalinden sonra uygulamaya başladığı yaptırımlar çerçevesinde bugüne kadar toplamda 439 kurum ve 206 kişi listeye alındı. Ülke ekonomisi, düşen petrol gelirleri ve rubledeki değer kaybıyla çökerken, GSYH 2015 yılında 1,366 trilyon ve 2016 yılında 1,283 trilyon dolara geriledi
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