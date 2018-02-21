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ABD'den Türkiye açıklaması: Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 01:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD ile Türkiye'nin birkaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadıklarını söyleyerek, "Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. Bu hedeflere ulaşmak için biz daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız" dedi. Nauert, Afrin ile ilgili de "Afrin'de olan bitenle ilgili bilgimiz sınırlı, çünkü orada yokuz" dedi.

ABD'den Türkiye açıklaması: Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert açıklamalarda bulundu.

Afrin’de ABD'nin bulunmadığını ve herhangi bir gruba teçhizat vermediğini belirten Nauert, "Afrin’de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı." ifadesini kullandı.

"AFRİN'DE OLUP BİTENLERLE İLGİLİ BİLGİMİZ SINIRLI, ÇÜNKÜ ORADA YOKUZ"

Sözcü Nauert, "ABD’nin Afrin'de olup bitenlerle ilgili algısı nedir?" şeklinde soruya, "ABD Afrin’de bulunmuyor, herhangi bir gruba da teçhizat vermiyor. Bu sebeple Afrin’de olup bitenlerle ilgili bilgimiz sınırlı çünkü orada yokuz." karşılığını verdi.

"DEAŞ'A KARŞI MÜCADELEDE ORTAK HEDEFLER VAR"

ABD yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü anımsatan Nauert, şöyle konuştu:

"Taraflar son birkaç yıl içerisinde birlikte çok iyi bir şekilde çalışmadığını kabul etti. Bu konuda (ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson ve Erdoğan taahhütte bulundu. NATO müttefiki ve ortak olarak DEAŞ'a karşı mücadelede ortak hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için biz şimdi daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacağız."

Görüşmelerin Afrin'i kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir soru üzerine ise Heather Nauert, "Bunlar gizli diplomatik görüşmeler. Bakan Tillerson, Amerikalılar ve diğerleri için en iyi sonuçlara gizli görüşmeler yoluyla ulaşabileceğini düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Nauert, Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Doğu Guta'da yaşananlardan dolayı derin kaygı duyuyoruz. Son raporlar gösteriyor ki hava saldırıları doğrudan hastaneleri ve sivillerin olduğu bölgeleri hedef alıyor, bunun sonucunda ise son 48 saat içerisinde yüzden fazla kişi hayatını kaydetti." diye konuştu.

Saldırıların son günlerde daha da arttığını belirten Nauert, "Esed rejimi kuşatma altına alarak insanları açlık sınırına iten bir taktik uyguluyor ve bu da bir insanlık felaketidir. Doğu Halep'teki felaket şimdi Doğu Guta'da tekrar ediyor." ifadesini kullandı.

Bölgede görev yapan sağlık personeli ve saldırı sonrası sivillerin kurtarılması için çalışan gönüllülerden övgüyle bahseden Nauert, bu kişilerin başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attığını söyledi. Nauert, Rusya'nın Esed rejimi üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydetti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD,Afrin de yokmuş...Yalancı kefereler...Allah sizi söylediğiniz yalan kadar yerin dibine soksun bu size yeter..
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