ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!

Nazi kamplarına benzetilen 'telle çevrili' bölgelerde alıkonulan çocukların geleceği belirsiz. Uygulamayı savunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen bir Meksika restoranında hiç beklemediği bir protestoya uğradı.

ABD'de Meksika sınırını geçen ailelerden zorla alınıp kamplarda tutulan çocuklar ülkede büyük infial yarattı. Trump yönetimine yönelik protestoların dozu her geçen gün artıyor.

'Sınırda sıfır tolerans' adını verdiği utanç verici uygulamayı hayata geçiren Başkan Donald Trump ve uygulamadan sorumlu İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'e yönelik gösteriler yoğunlaştı.

İç Güvenlik Bakanı Nielsen yemek yediği bir Meksika restoranından kaçmak zorunda kaldı. Başkent Washington'da Beyaz Saray'ın yanındaki bir Meksika restoranına giden Nielsen, uğradığı protesto üzerine apar topar mekandan ayrıldı. Restorana gelen göstericiler, "Eğer çocuklar huzur içinde yemek yiyemiyorsa, sen de yiyemezsin" diye bağırdı.

TRUMP'A TEPKİ: F... YOU

Trump, Temsilciler Meclisi'nde hiç beklemediği bir protestoya uğradı. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la birlikte ofisine doğru yürüyen Trump'a bir kadın "Sayın Başkan, F... you" diye bağırdı. Sarı saçlı kadının Kongre'de stajyer olduğu belirtiliyor.