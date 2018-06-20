ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!

Nazi kamplarına benzetilen 'telle çevrili' bölgelerde alıkonulan çocukların geleceği belirsiz. Uygulamayı savunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen bir Meksika restoranında hiç beklemediği bir protestoya uğradı.
ABD'de Meksika sınırını geçen ailelerden zorla alınıp kamplarda tutulan çocuklar ülkede büyük infial yarattı. Trump yönetimine yönelik protestoların dozu her geçen gün artıyor.
'Sınırda sıfır tolerans' adını verdiği utanç verici uygulamayı hayata geçiren Başkan Donald Trump ve uygulamadan sorumlu İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'e yönelik gösteriler yoğunlaştı.
İç Güvenlik Bakanı Nielsen yemek yediği bir Meksika restoranından kaçmak zorunda kaldı. Başkent Washington'da Beyaz Saray'ın yanındaki bir Meksika restoranına giden Nielsen, uğradığı protesto üzerine apar topar mekandan ayrıldı. Restorana gelen göstericiler, "Eğer çocuklar huzur içinde yemek yiyemiyorsa, sen de yiyemezsin" diye bağırdı.
TRUMP'A TEPKİ: F... YOU
Trump, Temsilciler Meclisi'nde hiç beklemediği bir protestoya uğradı. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la birlikte ofisine doğru yürüyen Trump'a bir kadın "Sayın Başkan, F... you" diye bağırdı. Sarı saçlı kadının Kongre'de stajyer olduğu belirtiliyor.
UTANÇ KAMPI
Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri ilk kez görüntülendi.
ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden alınması tartışması Amerikan kamuoyunda tartışılırken, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açtı.
Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce insanın yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etti.
Amerikan kamuoyunda şiddetli tepki toplayan tesise ait görüntülerde yalnız başına sınırı geçen çocukların, yetişkinlerin ve çocuklu ailelerin ayrı bölümlerde bulundukları ve bölümler arasında geçiş yapmanın mümkün olmadığı görüldü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise "yasa dışı olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin yargı sürecinde çocuklarından ayrılmalarının yasal bir zorunluluk olduğuna" dikkat çekiyor. Yetkililer çocukların ebeveynleri gibi yargılanmadığını, bu süreçte onlardan ayrı değerlendirildiğini, birçok çocuğun da iddia ettikleri ebeveynleriyle aralarında ispat edilebilir bir bağ bulunmadığını öne sürüyor.
Öte yandan Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye giren yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıkladı.
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