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ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde gökyüzünde bulut yokken oluşan hortum şaşkına çevirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentinde 202'inci yolda araç süren Lance Brosn isimli bir kişi, bir anda oluşan hortumu görüntüledi.

HAVADA BULUT BİLE OLMADAN OLUŞTU

Yağış ya da havada bulut bile olmadan oluşan doğa olayı gökyüzünün masmavi olmasına rağmen yükselen hortumla farklı bir manzaraya büründü.

ŞEYTAN TOZU DENİLİYOR

Zaman zaman Arizona'da görülen ve zararsız olan doğa olayına “Şeytan tozu” deniliyor.

Hortum, sıcak havada yön değiştiren rüzgarlar nedeniyle oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik Devletleri Arizona ABD hortum

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