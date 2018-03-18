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ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2018 05:34 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Adalet Komisyonu üst düzey üyelerinden Patrick Leahy, Başkan Donald Trump’ın Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) hedef aldığı gerekçesiyle komiteyi acil toplantıya çağırdı.

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

Demokrat Partili Senatör Leahy, komiteye hitaben kaleme aldığı mektupta, Trump’ın FBI'yı “politik malzeme” haline getirdiğini savundu.

Leahy, Trump’ın, FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’in işine son vermesinin ardından yaptığı toplantı çağrısında şunları kaydetti:

"BU DURUM TÜM KRİZLERDEN DAHA ÖNEMLİ"

"Başkan Donald Trump, FBI'yı hedef aldı. Korkarım ki FBI'ya ve daha geniş anlamda ülkemizin kurumlarına zarar veriliyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz bütün krizlerden daha önemli ve partilerimizden bağımsız olarak acil adım atmalıyız."

Komitenin toplantıyı ne zaman gerçekleştireceği henüz açıklanmadı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) Eski Direktörü John Brennan da Trump'a yönelik, "Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü, McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı.

(AA)

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ABD Senatosu Adalet Komisyonu Trump FBI

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