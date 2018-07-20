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ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

20.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Reuters'in haberine göre tasarı, İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra sunuldu.

Senato Dışilişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

IBRD'den 3,9 milyar dolarlık destek taahhüdü, EBRD'den 1,6 milyar euro fon

Dünya Bankası'na bağlı olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 2017'de Türkiye'de 12 projeye destek vermek üzere toplam 3,9 milyar dolar fon ayırmıştı. Destek verilen projeler arasında Suriyeli mültecilere yardım ve Türkiye'de kurumsal altyapının güçlendirilmesi vardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise 2017'de Türkiye'de 51 projeye toplam 1,6 milyar euro kredi sağlamıştı. Fon sağlanan projeler, yenilenebilir enerji yatırımları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması, altyapı ve sermaye piyasaları alanlarındaydı.

Tasarıda "Türkiye, çifte vatandaşlar da dahil ABD vatandaşlarını ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan yerel personeli keyfi bir şekilde tutuklamaya veya hareket özgürlüklerini ihlal etmeye son verene dek" borç kısıtlamalarının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

Pastör Brunson, Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldı ve ifade için gittiklerinde gözaltına alındı. Eşi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bırakıldı. Pastör Brunson ise Gülen yapılanmasına üye olduğu şüphesiyle tutuklandı.

GİZLİ TANIK İFADESİ

Basında yer alan haberlerde, Pastör'ün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirildi.

Brunson, daha sonra Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Pastör Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha tutuklanması isteminin değerlendirildiği duruşmada verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Bruson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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ABD Senato Türkiye ULUSLARARASI KURULUŞ borç IMF pastör brunson rahip tutuklu

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
yahu biz yurtdışına borç veriyoruz zaten siz bize vermeyin ne olacak (!)
borç almaya ihtiyacımız mı var? imf ye borç verecek seviyeye gelmedik mi biz?
BİZDE COLA İÇMEYİZ BE YA...
suriyelilere 40 milyar dolar harcarken düşüncektik şimdi dış ülkelerden 5-10 milyar dolar istiyoruz duruma bak
İyi olur basimizin çaresine bakmasını ogreniriz.
Hastır ordan kefere kopekler,, Amerıka ve Avrupa ekonomısı bogazına kadar batakta, ac kalmıs Pıtbul gıbı saga sola saldırmakla kurtulacaklarını zannedıyorlarsa aldanıyorlar camura batmıs bırısı kımıldadıkca batar bunlarda aynen ogle, yok 3. dunya savası cıkarmıs, yok Venezuellayı ısgal edeceklermı, yok Iranmıs, yok K.Koreymıs, ac kaldı pezevenkler sılah satacak ortam yaratmaya calısıyor emperyalıst ıtler, Allahın ıznıyle Turk Ekonomısı buyuyecek ve super guc olmamızı onleyemıyecekler
Vermeyin ihtiyacımız yok ki cennette yaşıyoruz.
TOPUNUZ GELİN...
Bu sizin pyasalara vermek istediğiniz korku başka birşey değil zaten ABD nin ve Avrupanın elinde gelse bizi anında yok ederler sizlerde buna çanak tutuyorsunuz
rte şimdi ne yapacaksın bakalım
sizden gelecek borca ihtiyacımız yok ekonemimiz çok iyi kıskanıyor la
mynet bu kadar sarsıcı bir başlık koyduğuna göre,, en çok seni sarsacak
Hadi bakalım ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin. Al sana dış güçler. O rahibi salacakmısınız yoksa dış güçlere yenik mi düşeceksiniz göreceğiz.
Biz borç veren ülke konumundayız. Bizim ekonomiyi neden sarsacakmış anlamadım ¿
tramp butun pislik senden cıkıyor bu musluman dusmanlıgından ama sonun gelecek... sarı lolipop
almanya vatandaşı nasıl serbest bırakıldıysa buda öyle serbest kalacak türkiye her zamanki gibi geri vites yapacak ötesi yalan ekonomi bitti benzine her gün zam geliyor ötv filan üstünü kapamaya çalışıyorlar hepsi boş battı batıyor ülke
ZATEN VERMİYORLAR KARAR ALSALAR NOLACAK MYNET KORKMA TÜRKİYEYE BİR ŞEY OLMAZ YANİ TÜRKİYE İÇ MİHRAKLARDAN KORKSUN DIŞARI ZATEN TÜRKİYEYİ SEVMİYOR. İNŞALLAH TÜRKİYE ALEYHİNE KONUŞANLARA BU CUMA ZİR ZEBEL OLALR DİYORUM
kudurdular artık ne yapacaklarını şaşırdılar.it ürür kervan yürür.
hadi chp liler bu haber göre kınayı yakarsınız bitaraflarınıza siz... Bu haber mutlu etmiştir sizi.
ne papazmış adamlarişlerini ya papazlarla ya imam larla hallediyor
BU yahudi asla yenilgiyi kabıul etmez.türkiyeyi diz çöktürene kadar savaşaını sürdürecektiir.türkiye maalesef masaimarada aslanlar tarafından 4 koldan saldırıya uğramış manda gibi diz çöktürülüp ,işinin bitirilmesine çalışılıyor.
hadi len oradan dingiller!
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