ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaşıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine bugün acil toplandı. Rusya'nın talebi ile BM Güvenlik Konseyi ABD saati ile 11:00'da, Türkiye saati ile 18:00'de New York'taki BM binasında bir araya geldi.

BM'DEN 'GERİLİMİ ARTIRMAYIN' ÇAĞRISI

Oturumun başında bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi tüm ülkelere, itidalli davranmaları ve Suriye'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı. Guterres, "Gerilimi artırmayın. Uluslararası gözlemciler Duma'ya gitmeye hazır" dedi.

RUSYA, ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN KINANMASINI İSTEDİ

BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.

'ABD TERÖRİSTLERE GÖZ YUMUYOR'

Toplantıda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya "ABD Suriye'deki eylemleriyle insani felaketi daha da kötüleştiriyor ve teröristlere göz yumuyor. ABD'nin eylemleri, Suriye'deki insani felakati daha da kötüleştiriyor" ifadesini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.