ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

Hawaii Acil Durum Yönetimi, vatandaşların balistik füze saldırısı için uyarı aldıklarını iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.
Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.
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