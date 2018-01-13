HABER

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Okyanustaki eyaletlerinden biri olan Hawaii'de balistik füze saldırısı paniği yaşandı.

ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi

Hawaii Acil Durum Yönetimi, vatandaşların balistik füze saldırısı için uyarı aldıklarını iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Richard Rapoza, vatandaşların balistik füze saldırısı için telefonlarına mesajla uyarı geldiklerinin iddia etmesinin ardından "balistik füze tehdidinin" söz konusu olmadığını açıkladı.

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme
O sözlere büyük öfke
Adım adım savaşa! Tehlikeli gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD saldırı panik Balistik Füze Hawaii

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Başakşehir ve Trabzonspor'dan Visca-Castillo takası!

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Demet Akalın'dan örnek davranış! Şırnak'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

Reklam afişi tepki çekmişti! H&M mağazasına saldırdılar

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

İsrailli bakan, Gazze’deki Hamas liderlerine suikast düzenlenmesini istedi

Kuzey Kore ile Güney Kore'den görüşme!

Kuzey Kore ile Güney Kore'den görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.