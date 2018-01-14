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ABD'den YPG ordusu açıklaması! Türkiye'den tepki gecikmedi

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 17:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

Reuters'in geçtiği son dakika habere göre, ABD liderliğinde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Suriye'deki ortaklarıyla 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin "ABD endişe verici adımlar atıyor. Kabul edilmesi mümkün değil" dedi.

Son dakika haberde, yeni gücün 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtildi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının geçen hafta dışişleri bakanlığına çağırıldığını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile ortak hareket ettiği biliniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin skandal açıklamalarına ilişkin "Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" dedi.

YARISI SDG'LİLERDEN OLUŞACAK

Reuters'ın aktardığına göre, Yeni sınır gücü terör örgütü YPG'nin liderliğinde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Reuters, Türkiye sınırında kurulması planlanan sınır gücünün yarısının SDG'lilerden oluşacağını duyurdu. Kurulacak yeni gücün ise 'yeni kayıt' olacağı söylendi. Oluşturulacak yeni gücün sınırda güvenlik noktaları kuracağı belirtildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜ 'ORDU' MESAJI VERMİŞTİ

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG, Suriye'de kendi ordularını kurduklarını 4 gün önce itiraf etmişlerdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, 11 Ocak’ta ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." demişti.

Türkiye, İran ve Beşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle açıklamıştı.

ABD'DE BENZER BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ise 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu. Yerel kaynaklar, ABD'nin YPG'nin Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Reis in bahsettiği ; ABD nin Çapulcu ordusu bu galiba Darmadağın edeceğiz Allahın izniyle Bütün oyunlarınızı Bozacağız itlerinizde buna asla mâni olamayacak
derhal abd ye bu kararından vazgeçmesini aksi takdirde ypg veya kim olursa olsun oraya TSK ının askeri müdahalede bulunulacağının sinyali verilmeli ve incirlik hava üssünün abdye kapatılması lazım ordan türkiye adına müttefikimiz demekle bu yaptıkları birbiriyle örtüşmüyor
Rezilliğin bu kadarı olur.Erdoğan bağırıyor kiEyyyy!ABD artık sesim kısıldı sana son kuvvetimle hizmet ediyorum.Bütün eksikliklerini tamamla.Elinden geleni yap.Şimdi de eksik olan sınır ordusu kuruluyormuş. Dün Ey ABD Suriye ye müdahale et diyerek çağıran da Erdoğan dır.şü gelinen aşamaya bakın.Hanki akıllı böyle bir şey düşünür.
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