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Adam kendini arabasıyla ateşe verdi ancak...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

Eski polis memuru Gary Alexander, mahkeme evin kullanım hakkını boşandığı eşine verdiğinden bu yana aylardır arabasında yaşıyordu.

Trinidad Adası'nda yaşanan olayda sinir krizi geçiren Alexander aracının üzerine benzin döktü ve ateşe verdi.

Ancak ölümle sonuçlanması muhtemel bu olayda bir mucize gerçekleşti. Adam tüm bedeni tutuşmadan hastaneye yetiştirildi.

San Fernando Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre Alexander durumu ağır olmakla birlikte yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Hastane yetkilileri vücudunun yüzde 75'inin yandığını tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti.


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