HABER

Ailesine yeniden kavuşan şempanzenin sevinci gözleri yaşarttı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Sevimli şempanzenin büyüdükten sonra yanından ayrıldığı aileyle yeniden buluşma anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Şempanze Limbani annesi tarafından henüz bebekken reddedildikten sonra Jorge ve ailesi tarafından yetiştirildi.

Görüntülerde şempanzenin Jorge'u gördükten sonra kucağına zıpladığı ve boynuna sıkıca sarıldığı görülüyor.

Jorge ise çok özlediği şempanzenin başını okşuyor ve onu öpüyor.

Miami merkezli Zoolojik Vahşi Yaşam Derneği tarafından paylaşılan videoda Limbani'nin annesinden ayrıldıktan sonra bir kaç ay boyunca Jorge ve ailesi tarafından bakıldığını aktardı.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesiKanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiKırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
limbani Şempanze jorge kavuşma Sarılma Duygusal

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 4 yorum
İNSAN GİBİ NE GÜZEL SARILIYOR :)
yaa ben seni yerim ☺☺ böyle haberlere o kadar çok ihtiyacımız var ki..
5 saniye video izleyeceğiz iki tane reklam izletiyorsunuz yorumumu okuyup paylaşmayın yine
EVRİM YOK DİYENLERE :)))
Diğer Haberler
Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

İsviçre: İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz

İsviçre: İtalya ve Yunanistan'dan sığınmacı kabul etmeyeceğiz

Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

NBA yıldızı James'in 25 saniyelik geliri Türk vatandaşının bir yıllık asgari ücretine denk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.