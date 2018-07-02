Ailesine yeniden kavuşan şempanzenin sevinci gözleri yaşarttı

Şempanze Limbani annesi tarafından henüz bebekken reddedildikten sonra Jorge ve ailesi tarafından yetiştirildi.

Görüntülerde şempanzenin Jorge'u gördükten sonra kucağına zıpladığı ve boynuna sıkıca sarıldığı görülüyor.

Jorge ise çok özlediği şempanzenin başını okşuyor ve onu öpüyor.

Miami merkezli Zoolojik Vahşi Yaşam Derneği tarafından paylaşılan videoda Limbani'nin annesinden ayrıldıktan sonra bir kaç ay boyunca Jorge ve ailesi tarafından bakıldığını aktardı.



