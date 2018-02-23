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Avrupa Birliği'nden Suriye için ateşkes çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği'nden Suriye için ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği tarafından yapılan ve 28 ülkenin imzasını taşıyan açıklamada, ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ateşkesle birlikte insani yardım ve sivillerin korunması için önlemlerin de alınmasının sağlanacağı kaydedildi.

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Avrupa Birliği AB Suriye doğu guta

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