Avrupa Birliği'nden Suriye için ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği tarafından yapılan ve 28 ülkenin imzasını taşıyan açıklamada, ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ateşkesle birlikte insani yardım ve sivillerin korunması için önlemlerin de alınmasının sağlanacağı kaydedildi.

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