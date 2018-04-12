Azez'de bombalı saldırı!

Halep'e bağlı Azez ilçesinde bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. Kilis'e sıfır noktada yer alan Azez ilçe merkezinde saat 13.20'de yasanan terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

AZEZ NEREDE?



Azez, Halep iline bağlı bir yerleşim merkezi olarak tanımlanmaktadır. Azez'de yaşayan kesime bakılacak olursa bunları yoğun bir biçimde; Kürtler, Türkmenler ve sünni müslüman olan Araplar oluşturmaktadır.

Azez'in bulunduğu nüfusu inceleyecek olursak, kent merkezinde 50 bin, köyleriyle birlikte ise 100.000'e yakın bir nüfusu olduğu görülmektedir. Tarihsel açıdan ele alındığında, 1125 yılında Selçuklular ile Haçlılar arasında çıkan Azez Muharebesi'nin geçtiği yer olarak bilinmektedir.

2011 yılında Azez bölgesinde Kuzey Fırtınası adlı bir grup kuruldu. Kuzey Fırtınası grubu, Azez bölgesindeki savaşçılardan oluştuğu için kısa süre sonra rejim ile çatışmaya başladı. Ayaklanmaların ortaya çıkmasıyla birlikte Azez halkı, rejimin karşısında cephe almaya başladı.

2012 yılında Azez bölgesi, Suriye İç Savaşı esnasında muhalifler tarafından ele geçirildi. Azez bölgesinde, şehrin yarısı Özgür Suriye Ordusu, diğer yarısı ise İslami Cephe liderliğindeki Kuzey Fırtınası Tugayı kontrolü altındadır.