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Beyaz Saray'da alarm! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 23:54 | Son Güncelleme

Bir aracın güvenlik bariyerlerine çarpması sonucu Beyaz Saray alarma geçerken, tüm giriş ve çıkışlar durduruldu.

Beyaz Saray'da alarm! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bariyerlere çarpan kadın sürücü Gizli Servis ajanları tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu araştırılıyor.

(DHA)

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ABD Beyaz Saray

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