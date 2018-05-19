Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs zirvesinden sonra yaptığı açıklamada dünyayı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünleri boykot etmeye çağırdı.

"Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır" diyen Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'hukuksuz ve provokatif' olarak tanımladı:

"Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik.

İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır.

Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız"

Milliyet

