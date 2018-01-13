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'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 20:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD'de yayın yapan New Yorker dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için kullandığı ileri sürülen ‘b.k çukuru ülkeler' sözlerini yeni sayısının kapağına taşıdı.

'B.k çukuru' diyen Trump'ı kapak yaptılar! Olay gönderme

Dergi, kapağında büyük ve siyah bir çukurdan, saçları Trump'ın saçına benzeyen bir insan kafasının çıktığının görüldüğü bir resim kullandı.

‘Çukurda' adlı resme imza atan ismin ressam Anthony Russo olduğu öğrenildi.

Derginin yeni sayısının 22 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

​'NORVEÇ'TEN DAHA FAZLA GÖÇMEN ALMALIYIZ DEMİŞTİ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "b.k çukuru ülkelerden geliyorlar" ifadesini kullandığı kaydedilmişti.

Basına yansıyan haberlerde, Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız" dediği belirtilmişti.

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Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
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ABD Trump New Yorker Dergisi

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