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BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Filistinli sivillere "orantısız" ve "gelişigüzel" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Konsey, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamının ardından özel oturum düzenledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturumda, Konsey üyesi ve gözlemci ülkelerle BM bünyesindeki uluslararası sivil toplum kuruluşları İsrail'i kınayan konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik "orantısız" ve "gelişigüzel" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarı oylamaya sunuldu.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edildi.

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TASARIYA SADECE ABD VE AVUSTRALYA'DAN RET

Tasarıya sadece ABD ve Avustralya ret oyu kullandı. Almanya, İngiltere, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerin çekimser kalması dikkati çekti.

İslam ülkelerinin yanı sıra Belçika, Brezilya, Şili, Çin, Küba, Ekvador, Meksika, Nepal, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Venezuela da tasarı lehinde oy kullandı.

Kabul edilen tasarıya göre, İnsan Hakları Konseyi Başkanı tarafından kurulacak soruşturma komisyonu, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güvenlik güçlerinin işlediği uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerini araştıracak.

Komisyon, Gazze’nin İsrail sınırında Filistinliler tarafından 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan sivillere yönelik savaş suçu işleyen sorumluların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi için de çalışacak.

Kabul edilen tasarıyla ayrıca, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarında sivillere yönelik tüm saldırıların, tahrik ve şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN KARARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koru, "Bilindiği üzere insan hakları konusunda en önemli BM organı Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'dir. New York'ta bir karar alınamaması üzerine ülkemiz diğer bazı BM üyesi ülkelerle birlikte girişimde bulunmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi gruplarının da desteğiyle İnsan Hakları Konseyi’nde bugün özel oturum düzenlenmesi sağlanmıştır." dedi.

Yine Türkiye'nin girişimiyle bugün İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesinin gerçekleştirildiğini anımsatan Koru, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Konseyi'nde biraz önce kabul edilen kararla İsrail, bu hafta başında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği ve 60'dan fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan dolayı kınanmakta ve bu olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırılmaktadır."

Koru, Türkiye'nin İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarının cezasız bırakılmaması için tüm platformlardaki girişimlerini sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu bağlamda insan hakları konusundaki en önemli BM organı olan İnsan Hakları Konseyi’nde de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Konseyi israil Gazze

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
tattip derki şimdi. Bak miting yaptım. BM benden korktu der
Arkadaşım bunlar sulandırmaya ve halkın gazını almaya yönelik hareketler,ciddi iseniz yapılacak bir sürü hareket var ama nerde sizde o yürek çünkü göbekten bağlısınız ticarette içiçe geçmişsiniz onlara yaptığınız her hareket bumerang gibi size döneceğinden temkinli davranıyorsunuz..
timsahın göz yaşları..........
bağımsız komisyonmu yarı yahudi yarı hiristiyandan oluşan bir kac kişi musluman filistinliyi haklı görüp amerikaya ve israile burdan gidinmi dicek tabikide demicek yuksek mahkeme karar verdi para cezası dicek buda demek oluyorki muslümanları iyice sömür keşke böyle komisyon falan kurmasalar daha iyi bence
israil takmaz konsey monsey konsey üyelerinide bombalar geçer.
şimdiye kadar 50 tane komisyon kuruldu kimsenin taktığı yok BM yi
Etkisiz yetkili BM.Siyonizmin kuklası.Hata Hırıstıyanlar kulubü..
Allah belanı ver sin USA ve AUSTRALIA
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