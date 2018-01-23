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BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, BMGK'da Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirterek "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları" belirtti. Delattre, “Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

Konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Delattre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkında, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da Suriye'deki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğini söyledi.

İNSANİ TRAJEDİ

Delattre, toplantıda Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin görüşüldüğünü belirterek Suriye rejiminin askeri operasyonlarının neden olduğu insani trajediden, İdlib'in rejim tarafından rastgele bombalanmasından ve Doğu Guta'nın kuşatma altında olmasından derin endişe duyduklarını söyledi.
Delattre, “Halep'te yaşananların Doğu Guta'da da yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir.” dedi.

ÖNCELİK IŞİD

Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirten Delattre, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları" belirtti. Delattre, “Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor. Önceliğimiz IŞİD ile mücadele.” dedi.

BMGK'nin ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklı bölgelerinde tırmanan askeri gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

Bütün tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirten Umarov, taraflara insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'deki son gelişmelerin Viyana'da yapılacak görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya da Umarov, Viyana ve Soçi'deki görüşmelerle ilgili bir değişiklik olmadığı yanıtını verdi.

(AA)

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Fransa Suriye BMGK BM Güvenlik Konseyi trükiye

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