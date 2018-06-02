Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Japonya’nın Sapporo şehrinde düzenlenen açık artırmada bir çift Yubari kavunu, rekor bir fiyatla 3,2 milyon Japon Yeni’ne (yaklaşık 135 bin lira) satıldı. Kavunları, bir meyve sebze paketleme şirketinin yöneticisi Shinya Noda satın aldı.
Dunyahalleri.com'dan Semih Sönmez'in haberine göre Noda “Rekor kıracak bir teklif vermek istiyordum” dedi. 2018 model bir araba alınabilecek fiyata satılan kavunlar, 2016’da 3 milyon Yen’e satılan Yubari kavunlarının rekorunu da kırmış oldu.
2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA GELİŞTİRİLDİ
Açık artırmada, kavunlarıyla ünlü Yubari şehrinden gelen sekiz çiftçinin ürettiği toplam 508 adet kavun satışa sunuldu. Eski adıyla Yubari Kralı olarak bilinen kavunlar İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bölgedeki çiftçiler tarafından özenle geliştirildi.
Cooks Info sitesine göre bu kavunları üreten her çiftçi ürünlerini direkt olarak Yubari Tarım Kooperatifi Birliği’ne satmak zorunda. Birlik Yubari Kralı markasının sahibi ve bu ismi taşıyan her kavunun en üst kalitede olması için mücadele veriyor. Birliğin bir görevi de sahte Yubari Kralı kavunlarını orijinalinden ayırt etmek. Bu kavunlar o kadar değerli ki bazı kişiler sahtesini üretip yüksek fiyat satmaya çalışıyor.
GENELDE HEDİYE ETMEK AMACIYLA ALINIYOR
Hokkaido’daki bazı restoranlarda açık büfe kavun sunuluyor ve bu meyveye olan talep bazen arz miktarının üzerine çıkıyor. Geçtiğimiz yaz bir işletme, açılış gününde kavun stoğu tükendiği için müşterilerinden özür dilemek zorunda kalmıştı. Restoran yetkilisi “Yaklaşık 100 adet müşterimizi geri çevirmek zorunda kaldık. Sebep olduğumuz rahatsızlık için en kalbi duygularımızla özür diliyoruz.” ifadesini kullanmıştı. Restoran bu durumun ardından formatını değiştirdi. Artık her gün dört kez 30 kişinin ağırlandığı bir saatlik açık büfeler düzenleniyor. Bir saatin sonunda müşterilere kibarca restorandan ayrılmaları söyleniyor.
Yubari kavunları ayrıca Japonya’da temmuz ortasında düzenlenen Ochugen etkinliğinde hediye olarak veriliyor. Shinya Noda, 3,2 milyon Yen’e satın aldığı kavunu hediye edeceğini söyledi. Bu ayın sonuna kadar sergilenecek olan kavunlar daha sonra dilimlenecek ve müşterilere ücretsiz olarak sunulacak.
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