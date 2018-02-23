Canlı yayında yumruklar konuştu!

Rusya’da yayın yapan NTV televizyon kanalında yayın yapan “Mesto vstreçi” (Buluşma yeri) tartışma programında sunucu ile bir konuk kavga etti.
Ukrayna’daki ayrılıkçı Donbas bölgesinde sivil can kayıpların tartışıldığı programda, davetlilerden Andreas Mauer orada 100'ün üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu görüşe katılmayan Ukrayna kökenli siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ise yüksek ses tonuyla bu açıklamalara itiraz edince program sunucusu Ander Norkin Ukrayna temsilcisini kolundan tutarak dışarı çıkarma girişiminde bulundu.
Sunucunun bu hareketini saldırı olarak algılayan Suvorov karşılık verdi. Böylece Norkin ile Suvorov arasında yumruk yumruğa kavga başladı.
Stüdyo bir anda karışırken, diğer konukların araya girmesiyle ortam yumuşadı.
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