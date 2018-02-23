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Canlı yayında yumruklar konuştu!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalında sunucu ile bir konuk arasında büyük bir kavga yaşandı.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyon kanalında yayın yapan “Mesto vstreçi” (Buluşma yeri) tartışma programında sunucu ile bir konuk kavga etti.

Ukrayna’daki ayrılıkçı Donbas bölgesinde sivil can kayıpların tartışıldığı programda, davetlilerden Andreas Mauer orada 100'ün üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu görüşe katılmayan Ukrayna kökenli siyaset bilimci Dmitriy Suvorov ise yüksek ses tonuyla bu açıklamalara itiraz edince program sunucusu Ander Norkin Ukrayna temsilcisini kolundan tutarak dışarı çıkarma girişiminde bulundu.

Sunucunun bu hareketini saldırı olarak algılayan Suvorov karşılık verdi. Böylece Norkin ile Suvorov arasında yumruk yumruğa kavga başladı.

Stüdyo bir anda karışırken, diğer konukların araya girmesiyle ortam yumuşadı.

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Rusya kavga canlı yayın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kavga etmeyi bile bilmiyorlar:)
Konuklar arasında karşıt görüşlerden dolayı canlı kavga görmüştük de 'Sunucu ve Konuk arasında kavga' ne ya?
kavgaları bile kibar
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