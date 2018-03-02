HABER

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 01:07 | Son Güncelleme

Çekya İçişleri Bakanı Lubomir Metnar, Prag polisinin geçtiğimiz Pazar günü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim’i gözaltına alarak doğru hareket edip etmediğini inceleyeceklerini belirtti.

Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya parlamentosunda vekil Marek Vibornoy’un, daha önce diğer AB ülkelerinde serbestçe seyahat eden Müslim’in neden Prag’da gözaltına alındığı yönündeki sorusuna yanıt veren Metnar, “Müfettişlerimize bu durumu inceleme emrini verdim” dedi.

Bakan, Müslim’in gözaltına alınması onayının, Türk polisinin Çek polisine başvurusu temelinde Prag Başsavcılığı tarafından verildiğini de sözlerine ekledi.

Salih Müslim serbest bırakıldı!Salih Müslim serbest bırakıldı!
Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...
Türkiye, Salih Müslim için harekete geçtiTürkiye, Salih Müslim için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Salih Müslüm çekya Lubomir Metnar PYD

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Üzerindeki notla böyle buldular!

Üzerindeki notla böyle buldular!

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

'Türklerin yaptığını duyunca şoke oldu'

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

TSK'da FETÖ operasyonu: 39 asker tutuklandı

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Acun Medya'ya yeni bina! Acun Ilıcalı İstanbul’un en lüksünü seçti!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Zaten bu haçlı birliginden de baska hareket beklemezdik pydnin turkiyeye zarari dokunmasa bu adamlar bunlari birak el ustunde tutmayı ulkeye sokmazdi isleri gucleri turkiyeye inat yapmak ama sizi de nasıl sallamayip girdik suriyeye
@selin215 haçlıdan korkumuz yok şükür. esas korkumuz içimizdeki haçlılaşmış, gavurlaşmış türkler. dhkpc sinden tut devrimci komunist örgütlerine kadar hepsi büyükşehirlerde cirit atıyor.
@selin215 kız sen çürük bilocan daha delikanlisin hiç olmassa PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlerden degilsin
BİZE TESLİM EDİLMEYEN TERÖRİSTLERİ NİYE İSTİYORUZ Kİ ZATEN VERMEZ BU HAÇLI KÖPEKLERİ NE YAPMAK GEREK RUSLAR GİBİ ORDA TEMİZLEYİN GİTSİN BU VATANIN BİR KARIŞ TOPRAĞINA GÖZ DİKENİN SONU ÖLÜMDÜR . İSTEMEYİN TERÖRİSTLERİ VERMEZ BU HAÇLI KÖPEK DEVLETLERİ BENİM ECDADIMIN EMRİNDEKİ KÖLELER VERMEZ GİDİN TEMİZLEYİN HAÇLI UŞAKLARINI CENGİZ HAN GİBİ TİMUR GİBİ ACIMASIZ OLUN KELLELERDEN KULE YAPMAK ZORUNDAYIZ DEVLET KALICI OLACAKSA EZER GEÇERİZ MYNET YAYINLA MİLLİYETÇİLİĞİM TAVAN YAPMIŞ KUDURUYORUM
PYD PKK YPG YE KARŞI TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZİ SİLAHLANDIRMALIYIZ ÖSO GİBİ , TERÖRİSTLERİN TOPUNU ORTADOĞUYA GÖMECEĞİZ MİLLİ MUTABAKATA TAM DESTEK
ALLAHIM ŞU MÜBAREK GÜNDE SENİN İSTEDİGİN MASUM MÜSLÜMANLARI KORU ALAHIM VATANIMIZIN MİLLETİMİZİN VE MÜSLÜMANLARIN ÜSTÜNE OYNANAN OYUNLARI BOZ YARABBİ SAHTE HOCALARDAN SAHTE VATAN SEVERLERDEN BİZLERİ KORUM YARABBİ AMİNN
Diğer Haberler
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı

Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

Rusya'dan Doğu Guta'da infaz iddiası

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

TSK: Afrin'de 8 asker şehit oldu

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

Nauert: ‘Rusya’nın Suriye'de İnsani Koridor Fikri Şaka Gibi’

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

ABD’den Rusya’ya: 'Amerikan Ordusu Ulusu Korumaya Hazır'

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

Vicdan Konvoyu Suriye’de Hapisteki Kadınlar İçin Sınıra Gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.