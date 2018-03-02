Çekya'dan skandal Salih Müslim talimatı!

Çekya parlamentosunda vekil Marek Vibornoy’un, daha önce diğer AB ülkelerinde serbestçe seyahat eden Müslim’in neden Prag’da gözaltına alındığı yönündeki sorusuna yanıt veren Metnar, “Müfettişlerimize bu durumu inceleme emrini verdim” dedi.

Bakan, Müslim’in gözaltına alınması onayının, Türk polisinin Çek polisine başvurusu temelinde Prag Başsavcılığı tarafından verildiğini de sözlerine ekledi.