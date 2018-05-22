CHP milletvekili adayları: Liste neye göre ve nasıl hazırlandı?

1 Kasım seçimlerinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi partinin en çok milletvekili çıkardığı illerde "önseçim"le gelen adaylar parlamentoya girmişti.

CHP'nin aday listelerinin yansımaları, önceki seçimlerdeki aday listelerinden farklılıkları ve seçmen davranışlarına yansımalarına ilişkin kulislerde yapılan değerlendirmeler şöyle:

Ancak Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı milletvekili aday listesi tartışma yarattı. CHP'nin 131 milletvekilinden 61'i liste dışı kaldı. Üstelik bu 61 ismin 50'si yeniden aday olmak için başvurmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim kararının ardından gerek İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayan "15'ler hamlesi" gerekse de kendisine rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesi nedeniyle partisi içinde övgü topladı.

Önseçimle gelen milletvekilleri, delege desteğiyle aday olup seçildikleri için parlamentoda ve parti içinde daha "bağımsız" ve eleştirel profil çizerken, aralarında İlhan Cihaner'in de bulunduğu bazı isimler ise parti içi muhalefet hareketi başlattı.

24 Haziran listesinde ise önseçimle aday olan 40 dolayında milletvekili liste dışında kaldı. CHP'nin "parti içi çekişme ve tartışmalarla" anılmasından rahatsız olduğu bilinen Kılıçdaroğlu'nun bazı isimleri bu gerekçeyle listeye koymadığı yorumları yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun geçen mart ayında basına kapalı yapılan tüzük kurultayındaki, "Davaya inanmayıp da; 'ben ne olacağım, konuşacak mıyım, milletvekilliği garanti mi?' diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da hukukları da yoktur. CHP'de bireysel çıkar peşinde koşanların, bu partide yeri yoktur" sözleriyle de partide "iç tartışma" başlatan isimleri çizeceğinin mesajını verdiği anımsatılıyor.

Tek kriter muhaliflik mi?

Liste dışında kalan isimlerden Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, aday listelerine "Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkanlar liste dışında kaldı" sözleriyle dile getirirken, bazı yorumcular Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerin liste dışında kaldığını ifade ediyorlar.