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DJ Avicii ölü bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 21:43 | Son Güncelleme

İsveç doğumlu ünlü yapımcı ve DJ Avicii'nin Umman'da hayatını kaybettiği bildirildi.

DJ Avicii ölü bulundu!

Asıl adı Tim Bergling olan ve "Aviciii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı yazılı açıklamada, Avicii'nin bugün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti.

Yapımcının ölüm nedeni paylaşılmayan açıklamada, Avicii'nin ailesinin haber karşısında yıkıldığı ve herkesten özel hayatlarına saygı duymalarını rica ettiği ifade edildi.

avicii

Tanınmış DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. Safra kesesi ve apandisi 2014'te alınan yapımcı, 2016'da turneye çıkmayı bırakmış, sadece stüdyoda müzik yapmaya yönelmişti.

İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.

DJ AVICII KİMDİR?

Tim Bergling (8 Eylül 1989) veya bilinen adıyla Avicii İsveçli DJ, Remixer ve Prodüktör. Dünya'da House ve Dance müziğin en önemli ve yetenekli sanatçılarındandır. Müziğe küçük yaşlarda merak salmış,genç yaşta İsveç'te çeşitli kulüplerde DJ'lik yapmıştır. 2010 yılında çıkan single'ı Seek Bromance ile büyük çıkış yakalamış, bu parça Fransa, Belçika, Hollanda, Birleşik Krallık ve İsveç'te 1 yıl boyunca top 20'de kalmıştır. 'DJ Mag Top 100' 2013 yılı sıralamasında dünyanın en iyi 3. DJ'i olarak seçilmiştir. 2014 yılında ise 6. olmuştur.

2011 yılında çıkardığı bir diğer hit parçası Levels, Hindistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya, İtalya, Yunanistan, İrlanda, Danimarka top 10'da kalmıştır. Macaristan, Norveç ve İsveç'te 1. sırada kalmıştır.

2014 yılının sonlarına doğru Stories albümünü ve albümün içinde olan The Days ve The Nights i yayınlamıştır.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
TANRI GÜNAHLARINI AFFETSİNNN
Önce iman .....
Allah rahmet eylesin.
ohaaa inanamadım
yok yav vallami?
Güzeline denk gelmiş demek ki az için az
allah rahmet eylesin. cok guzel sarkilari vardi
şan şöhrette bir yere kadarmış
yıkıldım yaa
uyuşturucudur ne beklionuzki
kutsal ruh yardımcısı olsun.
Bizzat tanırım kendisini çok yardım sever biriydi. Çok üzüldüm. Ona itafen şu şarkıyı söylüyorum huzurunuzda. " Alçaklara kar yağıyor üşümedin miiii sen bu işin sonunu düşünmedin miiii" La gardaş bu haberi okuyan 100 kişiden biri tanıyorsa bu zübüğü ben bileğimi keserim sen neyin haberini yapıyon la.
iman yoksa bitiksin
çok üzüldüm be.. son zamanların en yetenekli dj'lerden biriydi..
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