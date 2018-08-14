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Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

14.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana, İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in yayımladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde birinci sırada yer aldı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

Viyana böylece geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourn kentini geride bıraktı. Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourn bu yılki sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Melbourne'u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.

Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.

Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.

Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirlerin başında ise Suriye'nin başkenti Şam yer aldı.

Şam'ı Dhaka (Bangladeş), Lagos (Nijerya), Karaçi (Pakistan) ve Port Moresby (Papua Yeni Gine) izledi.

2018 yılındaki en yaşanılabilir şehirler

1.Viyana, Avusturya

2.Melbourne, Avustralya

3.Osaka, Japonya

4.Calgary, Kanada

5.Sydney, Avustralya

6.Vancouver, Kanada

7.Tokya, Japonya

8.Toronto, Kanada

9.Kopenhag, Danimarka

10.Adeaide, Avustralya

2018 yılındaki en az yaşanılabilir şehirler

1.Şam, Suriye

2.Dhaka, Bangladeş

3.Lagos, Nijerya

4.Karaçi, Pakistan

5.Port Moresby, Papua Yeni Gine

6.Harare, Zimbabve

7.Trablus, Libya

8.Douala, Kamerun

9.Cezayir, Cezayir

10.Dakar, Senegal

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Viyana Melbourne Economist en yaşanabilir şehirler economist intelligent unit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünyanın en az yaşanabilir şehirlerin neredeyse tamamı müslüman ve bunları bu hâle sokanlar kapitalist amerika ingiltere fransa vesaire!
ahh viyanaaa muhteşem bir şehirdir avrupanın en güzel yerlerindendir
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