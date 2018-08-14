Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı

Viyana böylece geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourn kentini geride bıraktı. Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourn bu yılki sıralamada ikinci sırada yer aldı.
Melbourne'u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.
Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.
Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.
Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirlerin başında ise Suriye'nin başkenti Şam yer aldı.
Şam'ı Dhaka (Bangladeş), Lagos (Nijerya), Karaçi (Pakistan) ve Port Moresby (Papua Yeni Gine) izledi.
2018 yılındaki en yaşanılabilir şehirler
1.Viyana, Avusturya
2.Melbourne, Avustralya
3.Osaka, Japonya
4.Calgary, Kanada
5.Sydney, Avustralya
6.Vancouver, Kanada
7.Tokya, Japonya
8.Toronto, Kanada
9.Kopenhag, Danimarka
10.Adeaide, Avustralya
2018 yılındaki en az yaşanılabilir şehirler
1.Şam, Suriye
2.Dhaka, Bangladeş
3.Lagos, Nijerya
4.Karaçi, Pakistan
5.Port Moresby, Papua Yeni Gine
6.Harare, Zimbabve
7.Trablus, Libya
8.Douala, Kamerun
9.Cezayir, Cezayir
10.Dakar, Senegal
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