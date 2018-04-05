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Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 2 Türk'e hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Washington’da Erdoğan’ın korumaları ve protestocular arasındaki kavgaya karışan 2 Türk vatandaşı, Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım’a 12 ay hapis cezası verildi.

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 2 Türk'e hapis cezası

Washington’da Erdoğan’ın korumaları ve protestocular arasındaki kavgaya karışan 2 Türk vatandaşı, Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım’a 12 ay hapis cezası verildi.

sinannarin

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erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Türk hapis cezası

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