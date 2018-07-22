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Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

22.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu öne süren sağlık çalışanı ölüyü diriltmeyi başaramayınca gözaltına alındı

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

ÖLÜ MEZARINDAN ÇIKARILDI

Aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı.

Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi.

Öfkeli aile üyeleri tarafından dövülmeye başlanan Ayele polis tarafından kurtarıldı. Ancak ölülerin rahatsız edilmesini suç sayan Etiyopya yasalarına muhalefetten gözaltına alındı.


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Etiyopya ölü diriltme sahte peygamber celile Getayawkal Ayele

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