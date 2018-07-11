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Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip...

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Korkunç olay İngiltere'nin Manchester kentinde yaşandı. Genç kız geç saatte eve dönmek için yürüyordu. Ancak iki şüpheli genç kızı parka sürükleyerek vahşice tecavüz etti.

Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip...

14 yaşındaki kız tecavüzün ardından eve ulaştı ve olanları annesine anlattı. Bunun üzerine anne dehşet içinde polisi aradı.

Polis iki şüpheli için soruşturma başlattı.

Şüphelilerden birinin 30'lu yaşlarında Asyalı siyah saçlı ve sakallı esmer bir erkek olduğu kaydedilirken, diğer şüphelinin 35'lerinde ve Asyalı erkek olduğu belirtildi.

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ingiltere Manchester tecavüz Asyalı park genç kız 14 yaşında

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tecevüzcüler asyalıymış şaşırdıkmı,
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