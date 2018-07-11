Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip...

14 yaşındaki kız tecavüzün ardından eve ulaştı ve olanları annesine anlattı. Bunun üzerine anne dehşet içinde polisi aradı.

Polis iki şüpheli için soruşturma başlattı.

Şüphelilerden birinin 30'lu yaşlarında Asyalı siyah saçlı ve sakallı esmer bir erkek olduğu kaydedilirken, diğer şüphelinin 35'lerinde ve Asyalı erkek olduğu belirtildi.

