HABER

Evsiz adamın üzerine idrarını yaptı! İşte skandal olaya verilen ceza

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 08:57 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Liverpool kentinde sokakta uyuyan evsiz birinin yüzüne idrarını yapan Stephen Gibney'e 8 hafta hapis cezası verildi. Gibney ise olayı hatırlamadığını söylemişti.

Evsiz adamın üzerine idrarını yaptı! İşte skandal olaya verilen ceza

32 yaşındaki Gibney'in yargılandığı davada yargıç Wendy Lloyd, hareketin "yersiz aşağılama ve mağdurun evine bir saldırı" olduğuna hükmetti. Wendy Lloyd, "Orası onun eviydi. O küçük boşluk onun kendini bir insan gibi hissetmeye çalıştığı yerdi" dedi. Savunma avukatı ise Gibney'in çok fazla alkol aldığını söyledi ancak müvekkilinin davranışının "alçakça" olduğunu kabul etti.

Liverpool'daki olay 18 Mayıs'ta yerel saatle 05:00 sularında Whitechapel mahallesinde meydana gelmişti. Stephen Gibney, uyuyan Richard Stanley ile yanındaki bir kişiyi uyandırmış ve gülerek Gibney'in suratına idrarını yapmıştı.

Richard Stanley polisi arayacağını söylediğinde, Stephen Gibney'in yanıtı "Şimdi burada seninle kavga edeceğim. Ne yapacaksın bakalım?" olmuştu. Kısa süre sonra gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Stephen Gibney sorguya çekildiğinde "Olayı hatırlamıyorum" demişti.

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısıİsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Liverpool hapis

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

FT: ABD Senatosu F-35'lerin sırlarının ele geçirilme ihtimalinden endişeli

FT: ABD Senatosu F-35'lerin sırlarının ele geçirilme ihtimalinden endişeli

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!

Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!

Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı

Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.