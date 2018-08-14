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ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde, balıkların ölmesine, sahiller ve restoranların boşalmasına neden olan "zehirli algler" eyaletin bazı bölgelerinde OHAL ilan edilmesine neden oldu.

ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

Florida Valisi Rick Scott, alglerin istilasına uğrayan bölgelerde OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Algleri temizlemek için çalışan bilim insanları için 100 bin dolar ilave bütçe açtıklarını belirten Scott, turistlerin bölgeden uzaklaşması sonucu zarara uğrayan yerel topluluklar ve işletmeler için de 500 bin dolar fon ayırdıklarını belirtti.

Scott, alglerden etkilenen 7 bölge için tüm eyalet kaynaklarını seferber edeceklerini ve işletmelerin zararı atlatmaları için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ekim ayında başlayan zehirli algelerin istilası, eyaletin güneyinden kuzeyine 240 kilometrelik kıyı şeridini etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida zehirli algler OHAL balık sahil Rick Scott

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