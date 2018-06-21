Gelinlikle eski sevgilisinin düğününü bastı!

Dünya eşi benzeri görülmemiş düğünü konuşuyor. Güney Afrika'nın Benoni kentinde bir düğün töreni. Gelin ve damat hazır, artık nikahın kıyılması bekleniyordu.
Ancak bu sırada gelinlik giymiş başka bir kadın herkesin şaşkın bakışları arasında salona girdi.
Damadın yanına doğru giden kadının, eski sevgili olduğu kısa sürede anlaşıldı.
Dünya çapında viral olan videoda, düğündeki konuklardan birinin gelinlikle töreni basan eski sevgiliyi dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
Tüm bunlar yaşanırken salondaki misafirlerle birlikte gelin ve damat şoka uğradı. Görüntülerde bazı konukların çığlık attığı, bazılarının ise alkışladığı dikkat çekiyor.
Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Benoni kenti, Oscarlı yıldız oyuncu Charlize Theron'un doğduğu yer olarak biliniyor.
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