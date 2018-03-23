Hostese 'yanlış servis' dayağı

Geçtiğimiz hafta Delhi-Frankfurt seferini gerçekleştiren Air India uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. AI121 sefer sayılı uçuşta yer alan ve 1D numaralı koltukta seyahat eden yolcu, yemek servisi sırasında kendisine içerisinde et olan bir yemek ikram edilmesi üzerine çılgına döndü.
Airport'un haberine göre vejeteryan olduğu belirtilen yolcu, kendisine ikram edilen yemeği görünce kabin amirini yanına çağırarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Öfkeli yolcudan özür dileyerek durumu düzelmtek için giden kabin amiri, hızını alamadı ve yolcuya yalnış ikram götüren kabin memurunu tokatladı.
Kabin amiri, küfürler ederek kabin memuruna vurunca yaşananlara uçaktaki diğer yolcular müdahale etti. Öfkeli kabin amiri hakkında herhangi bir hukuki yaptırım uygulanıp uygulanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
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