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Hostese 'yanlış servis' dayağı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Air India'ya ait bir yolcu uçağında business class bölümünde seyahat eden yolcuya yanlış servis yapılınca ortalık karıştı. Kabin amiri, kabin memurunu dövdü.

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Geçtiğimiz hafta Delhi-Frankfurt seferini gerçekleştiren Air India uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. AI121 sefer sayılı uçuşta yer alan ve 1D numaralı koltukta seyahat eden yolcu, yemek servisi sırasında kendisine içerisinde et olan bir yemek ikram edilmesi üzerine çılgına döndü.

Airport'un haberine göre vejeteryan olduğu belirtilen yolcu, kendisine ikram edilen yemeği görünce kabin amirini yanına çağırarak memnuniyetsizliğini dile getirdi. Öfkeli yolcudan özür dileyerek durumu düzelmtek için giden kabin amiri, hızını alamadı ve yolcuya yalnış ikram götüren kabin memurunu tokatladı.

Kabin amiri, küfürler ederek kabin memuruna vurunca yaşananlara uçaktaki diğer yolcular müdahale etti. Öfkeli kabin amiri hakkında herhangi bir hukuki yaptırım uygulanıp uygulanmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak hostes air india

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bazen o kadar gereksiz haber yapıyorsunuz ki. Okumak için harcadığım zaman için sizi mahkemeye veresim geliyor!
Allahım ne hallere kaldık insanlar artık öküzün altında buzak arar olmuşlar.
Zaten şimdilerde trend, Vejetaryenlik ve lezbiyenlik. Her sapkınlık trend oldu
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