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Dünya şokta! Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

Bir mahkumun çizdiği işkence merkezine ait olduğu iddia edilen görüntüler dünyanın gündemine oturdu. ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de kurduğu işkence üslerinde yaptığı insanlık dışı uygulamalar, bir mahkum tarafından yapılan çizimlerle gözler önüne serildi.

Dünya şokta! Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

İsmini açıklamayan tutuklunun Associated Press (AP) haber ajansına ulaştırdığı mektup ve çizimler, fiziksel ve cinsel tacizin boyutlarını açığa çıkardı. Hapishane memurlarının insanlık dışı uygulamalarını resmeden tutuklu, kendisine suçlama yöneltilemediği halde bir yılda üç farklı cezaevine gönderildiğini anlattı.

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Her çizimin yanına uygulanan fiziksel şiddetin açıklamasını yazan mahkum, görevlilerin mahkumları nasıl aradığı, işkencenin ardından mahkumları nasıl bıraktıkları gibi ayrıntıları resmetti.

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Ajansa konuşan başka görgü tanıkları da, son olarak ülkenin güneyindeki Aden’de bulunan Beir Ahmed Hapishanesi’ne yüzlerini kapatarak giren 15 memurun, gözaltındaki mahkumlara işkence ederek cinsel taciz uyguladıklarını anlattı.

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Mukalla şehrindeki Riyan Hapishanesi’nde çalışan bir üst düzey güvenlik yetkilisi ise, ABD’nin kirli işlerini yaptırmak için BAE’yi eldiven olarak kullandığını söyledi. Önceden BAE safında olan diğer iki güvenlik yetkilisi ise, Amerikan güçlerinin işkenceler sırasında sadece birkaç metre uzakta olduğuna işaret etti. Tutuklulara yapılan işkencelere katılan eski bir güvenlik şefi ise, ajansa yaptığı açıklamada, BAE’nin mahkumları casusluk yapmaya ikna etmek için zorladığını belirtti.

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HAPİSHANELER BELGELENMİŞTİ

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişiler, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor. AP daha önce de Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishaneyi belgelemişti.


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Anahtar Kelimeler:
işkence merkezi Yemen Birleşik Arap Emirlikleri ABD Ortadoğu Hapishane Aden

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