Dünya şokta! Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

İsmini açıklamayan tutuklunun Associated Press (AP) haber ajansına ulaştırdığı mektup ve çizimler, fiziksel ve cinsel tacizin boyutlarını açığa çıkardı. Hapishane memurlarının insanlık dışı uygulamalarını resmeden tutuklu, kendisine suçlama yöneltilemediği halde bir yılda üç farklı cezaevine gönderildiğini anlattı.

Her çizimin yanına uygulanan fiziksel şiddetin açıklamasını yazan mahkum, görevlilerin mahkumları nasıl aradığı, işkencenin ardından mahkumları nasıl bıraktıkları gibi ayrıntıları resmetti.

Ajansa konuşan başka görgü tanıkları da, son olarak ülkenin güneyindeki Aden’de bulunan Beir Ahmed Hapishanesi’ne yüzlerini kapatarak giren 15 memurun, gözaltındaki mahkumlara işkence ederek cinsel taciz uyguladıklarını anlattı.

Mukalla şehrindeki Riyan Hapishanesi’nde çalışan bir üst düzey güvenlik yetkilisi ise, ABD’nin kirli işlerini yaptırmak için BAE’yi eldiven olarak kullandığını söyledi. Önceden BAE safında olan diğer iki güvenlik yetkilisi ise, Amerikan güçlerinin işkenceler sırasında sadece birkaç metre uzakta olduğuna işaret etti. Tutuklulara yapılan işkencelere katılan eski bir güvenlik şefi ise, ajansa yaptığı açıklamada, BAE’nin mahkumları casusluk yapmaya ikna etmek için zorladığını belirtti.