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İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuk tutuklandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:11 | Son Güncelleme

İnternetten erkeklere çıplak fotoğraflarını göndererek bu yolla kendisine fayda sağlayan 16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama uygunsuz pozlarını gönderdiği için gözaltına alındı.

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuk tutuklandı!

16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama cinsellik içeren uygunsuz fotoğraflarını göndermekle suçlanıyor. Genç kızın, erkeklerle internet üzerinden bu tarz bir iletişim kurma ile ilgili geçmişi olduğu açıklandı.

Daha önce de bir kaç erkek ile internetten temas kuran ve kendisine hediyeler alınması için onlara çıplak fotoğraflarını gönderen genç kızın, bunu alışkanlık haline getirdiği açıklandı. Genç kız, yetkililer tarafından, bu davranışın onu önemli risklere maruz bıraktığı konusunda uyarıldı.

MOTELDE TUTUKLANDI

Cuma günü ortadan kaybolan ve ailesinin Pazar gününe kadar kaybolduğunu polise bildirmediği genç kız, fotoğraflarını gönderdiği Acheron Lunais Stray isimli adamla birlikte Jacksonville'deki bir motelde tutuklandı.

Acheron Lunais Stray isimli adam, reşit olmayan çocukla cinsel istismar suçundan dolayı yargılanacak. İkili, kefaletle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Missouri cinsel istismar taciz

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