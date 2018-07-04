İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuk tutuklandı!

16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama cinsellik içeren uygunsuz fotoğraflarını göndermekle suçlanıyor. Genç kızın, erkeklerle internet üzerinden bu tarz bir iletişim kurma ile ilgili geçmişi olduğu açıklandı.
Daha önce de bir kaç erkek ile internetten temas kuran ve kendisine hediyeler alınması için onlara çıplak fotoğraflarını gönderen genç kızın, bunu alışkanlık haline getirdiği açıklandı. Genç kız, yetkililer tarafından, bu davranışın onu önemli risklere maruz bıraktığı konusunda uyarıldı.
MOTELDE TUTUKLANDI
Cuma günü ortadan kaybolan ve ailesinin Pazar gününe kadar kaybolduğunu polise bildirmediği genç kız, fotoğraflarını gönderdiği Acheron Lunais Stray isimli adamla birlikte Jacksonville'deki bir motelde tutuklandı.
Acheron Lunais Stray isimli adam, reşit olmayan çocukla cinsel istismar suçundan dolayı yargılanacak. İkili, kefaletle serbest bırakıldı.
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Kredi kartını vermeyen babasına iftira attı!
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu
AFP duyurdu... Merkel'den 'savaş' tehdidi!
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Doğu Berlin'in bir köşesini kendisine ayıran Yozgatlı Osman Dede'nin öyküsü
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum