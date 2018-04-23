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IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

23.04.2018 06:42 | Son Güncelleme

IŞİD, Irak'ta Sünnilere 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimde sandıklardan uzak durma uzak çağrısı yaptı. IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir Pazar günü mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayımladığı 48 dakikalık ses kaydında, "Oy kullanma merkezleri ve buralarda bulunanlar hedef olacaklardır" dedi.

IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

IŞİD, Irak'ta Sünnilere 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimde sandıklardan uzak durma uzak çağrısı yaptı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir Pazar günü mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayımladığı 48 dakikalık ses kaydında "Seçim merkezleri ve buralarda bulunanlar hedef olacaklardır" dedi.

IŞİD'in haftalık gazetesi Al Naba'nın 20 Nisan tarihli sayısında da benzer bir uyarı yer almıştı.

Örgüt ister aday, ister yetkili, isterse de seçmen olsun, seçimlerde yer ala herkesin düşman sayılacağı uyarısında bulunmuştu.

IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'in son mesajı en erken 14 Nisan tarihinde kaydettiği ya da mesajını bu tarihte yenilediği anlaşılıyor.

Zira mesajda ABD, Fransa ve İngiltere'nin aynı gün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına değiniliyor.

'Cihatta dönüm noktası niteliğinde yeni bir aşamadayız'

Mesajda ABD'ye yönelik eleştiriler sürse de, IŞİD militanlarından Rusya ve İran'a odaklanmaları isteniyor, "Bugün cihatta dönüm noktası niteliğinde yeni bir aşamadayız" deniyor.

Ayrıca IŞID'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki varlığına atıfla, ABD'nin Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığı İsrail'i koruyamayacağı vurgulanıyor.

IŞİD, Suriye'deki "fiili" başkenti Rakka'nın kontrolünü Ekim ayında kaybetmişti.

Örgütün lider kadrosundan Eylül ayından bu yana böylesine kapsamlı bir ses mesajı gelmemişti

IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

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