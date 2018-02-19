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İsrail askerlerinden Filistinli öğretmene görülmemiş vahşet

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 04:47 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, evine girdiği Filistinli öğretmenin üzerine köpekle saldırdı. Köpek, öğretmenin omzunu ve kollarını parçaladı. İsrail askerleri, ağır kanama geçiren Filistinli'nin hastaneye kaldırılmasını da 2.5 saat engelledi.

İsrail askerlerinden Filistinli öğretmene görülmemiş vahşet

Filistinli ilkokul öğretmeni Mabruk Jarrar (39), 3 Şubat gecesi Batı Şeria’daki evinde uyurken bir patlama sesiyle uyandı ve paniğe kapılan eşini çocuklarıyla birlikte yatak odasına aldı. İsrail askerleri, odanın kapısını da patlatıp içeri girdi. Askerler, Jarrar’ın üzerine eğitimli bir köpek saldı. Köpek, Jarrar’ın omzunu ve kollarını ısırıp derisini parçaladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Jarrar kanlar içinde kalırken, İsrail askerleri öğretmenin eşi ve çocuklarından aramak için soyunmalarını istedi. Askerler, yoğun kanamasına rağmen Jarrar’ın hastaneye kaldırılmasına da 2.5 saat boyunca engel oldu. Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Filistinli öğretmene deri nakli yapılması gerekiyor.

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'MÜNFERİT' DEDİLER

İsrail ordusu ise Jarrar’ın evinin “bir İsrailli askeri öldüren Ahmed Jarrar” ile isim benzerliği nedeniyle basıldığını ifade etti ve yaşanan olayın ‘münferit’ olduğunu açıkladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail polisinin Gazze’ye önceki gün düzenlediği saldırılarda da 2 kişinin öldüğü ifade edildi.

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İsrail güvenlik güçleri, Filistinli protestoculara karşı daha önce de eğitimli köpekleri saldırmıştı.

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