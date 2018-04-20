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İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 22:28 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlı yetkililerin İsrail'i hedef alan açıklamalarını hatırlatarak, "Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder." dedi.

İsrail'den İran'a tehdit: Denerse büyük bedel öder!

Netanyahu, İsrail'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel olarak düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssünü hedef alan bombardımanın ardından İranlı yetkililerden gelen açıklamalara değinen Netanyahu, İsrail güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR BEDEL ÖDER"

Netanyahu, "İran'ın tehditlerini duyuyoruz. Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder. Güvenliğimizi tehdit edenlere karşı harekete geçmekten kaçınmayacağız." diye konuştu.

Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Saldırgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD'DEKİ TATBİKATA KATILMAYACAK

İran'dan gelen bu açıklamaların ardından yerel basın, İsrail ordusunun Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri önlemleri artırdığını ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak askeri tatbikata İsrail'in savaş uçağı göndermeyeceğini yazmıştı.

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israil İRAN Netanyahu tehdit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yahu Erdoğan tehdit etti durdu da ne oldu?Sende onun ikizisin.Senin tehditini kim takar.
metangazı.. inan bana yunanım denize döküldüğü gibi dökülmek istersiniz. çünkü korak bir milletsiniz. savaş nedir bilmezsiniz. atış talimi yapmak başka dişe diş dövüşmek başka. karınızı kızınızı bırakır kaçarsınız. o kadar korkak bir milletsiniz..
Ufacık israil şu topraklarda konuşturan muslum demiyorum onlara yazıklar olsun be bunun hesabini verecek herkes herif mescidi aksayi aldı be aldı hala daha kimseden ses seda yok yazıklar olsun be bütün islam alemine yazıklar olsun piyon olmuş herkes yazık çok yazık daha çok tokmak yer bu ortadoğu kafasına.
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