İsveç'te siyah giyimli kişiler 80 arabayı yaktı

İsveç'in Göteborg şehrindeki olay saat 22.00 sularında başladı. Bir yangının yakınında bulunan yaşlı görgü tanığı şunları söyledi:
"Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu"
"SİYAH GİYİMLİ KİŞİLER..."
Evden video filmi çeken genç bir görgü şahidi ise; "Siyah giyimli kişiler araçları ateşe verdiler. Daha sonra molotaf kokteyli ve benzin şişelerine benzer bir şeyler attılar ve olay yerinden hızlıca kaçtılar" dedi.
Göteborg'daki kurtarma servisi, alarm ve yönetim operatörü Dan Lindqvist "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek arabaları, bir karavan, küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınların çıktığı ilk 3 bölgede Frölunda, Hjallbo ve Trollhattan'da yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok" diye ifade etti.
Kaynak: İHA
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