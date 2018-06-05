ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

14 yıl sonra ortaya çıkan ABD ordusuna ait bir gizemli bir UFO ziyaretine ilişkin rapor kan dondurdu.

Ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre kimliği belirsiz uçan bir cisim 2004 yılında California açıklarında objektiflere takıldı.

UFO CALIFORNIA AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ

İlk kez geçen yıl New York Times ve Washington Post tarafından görüntüleri paylaşılan 'UFO' olduğu iddia edilen cismin bugüne kadar tespit edilen en hızlı hareket eden cisim olduğu kaydedildi.

UFO'nun bir süre sonra denizin üzerinde durduğu ve denizin altından bir şeyi suyun yüzeyine çektiği belirtildi.

Raporda, sudan çıkarılan cismin batık bir gemi ya da denizaltı olabileceği üzerinde duruldu.

"ELİNDE AÇIKLANMAMIŞ ÇOK SAYIDA UFO BİLGİSİ VAR"

ABD ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Pentagon UFO programı henüz yeryüzüne dünya dışı bir ziyaret yapılmadığı açıklamasında bulunurken, eski istihbarat görevlisi Luis

Elizondo henüz kamuoyuyla paylaşılmamış çok sayıda bilgi olduğunu ortaya attı.

