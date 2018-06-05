ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

14 yıl sonra ortaya çıkan ABD ordusuna ait bir gizemli bir UFO ziyaretine ilişkin rapor kan dondurdu.
Ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre kimliği belirsiz uçan bir cisim 2004 yılında California açıklarında objektiflere takıldı.
İlk kez geçen yıl New York Times ve Washington Post tarafından görüntüleri paylaşılan 'UFO' olduğu iddia edilen cismin bugüne kadar tespit edilen en hızlı hareket eden cisim olduğu kaydedildi.
UFO'nun bir süre sonra denizin üzerinde durduğu ve denizin altından bir şeyi suyun yüzeyine çektiği belirtildi.
Raporda, sudan çıkarılan cismin batık bir gemi ya da denizaltı olabileceği üzerinde duruldu.
ABD ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Pentagon UFO programı henüz yeryüzüne dünya dışı bir ziyaret yapılmadığı açıklamasında bulunurken, eski istihbarat görevlisi Luis
Elizondo henüz kamuoyuyla paylaşılmamış çok sayıda bilgi olduğunu ortaya attı.
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar
Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması
Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı çıktı!
Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum