Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

Kanada Senatosu, esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını Salı günü 29'a karşı 52 oyla kabul etti.
Tasarı, Başbakan Justin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti'nin 2015 yılındaki seçim vaatlerinden biriydi.
Yasa, esrarın ne şekilde yetiştirileceğini, dağıtılacağını ve satılacağını düzenliyor.
Kullanıcıların kamusal alanlarda esrar içip içemeyeceğine eyalet yönetimleri karar verecek.
Kanunun Eylül ayından itibaren uygulamaya konması bekleniyor.
G7 ÜLKELERİ ARASINDA İLK
Kanada, dünyanın gelişmiş yedi ülkesinin üye olduğu 'G7 ülkeleri' arasında esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk ülke oldu.
Esrarın tıbbi amaçla kullanımı ülkede 2001'den bu yana yasaldı.
Özellikle genç Kanadalılar, dünyanın en çok esrar kullananları arasında.
Hükümet sıkı bir düzenleme rejimiyle yapılacak yasal esrar satışının, esrarın gençlere ulaşmasını zorlaştıracağını, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp, kamu sağlığını iyileştireceğini söylüyor.
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