Kızına istismardan yargılanan baba, mahkeme salonunda boğazını kesti

İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan bir baba, altı yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, hakimin 5 yıllık cezayı yüzüne okuduğu sırada kol saatinin altına gizlediği jileti çıkarıp boğazını kesti.
Başka suçlardan dolayı 7 yıldır hapiste bulunan babaya mahkeme salonunda görevli olan güvenlik görevlileri üstüne atlayarak müdahale etti. Adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"
Babanın avukatı ise mahkemede müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığını, bu yüzden taciz suçundan beraat etmesini talep etti.
(Haberler.com)
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