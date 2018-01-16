Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprüinşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.