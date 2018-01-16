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Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kolombiya'da, bitmek üzere olan Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçi öldü, 8 işçi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralılardan 7'sinin kaza bölgesinden çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprüinşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.

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Köprü çöktü: İnsanlar aşağı düştü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN!!! HERHALDE FAZLA MALZEME KULLANDILAR BİZİM GİBİ!!!
@northstar123 küfür bile etmeye degmesin ulan bizim hangi köprü çöktü de bizim gibi diyorsun .yani başka ülkede olan olayda bile kendine pay çıkartıp siyaset yapıyorsun ....
@sihat7878 Akp = amerikayı kurtarma partisi
@northstar123 küfür bile etmeye degmesin ulan bizim hangi köprü çöktü de bizim gibi diyorsun .yani başka ülkede olan olayda bile kendine pay çıkartıp siyaset yapıyorsun .
@northstar123 küfür bile etmeye degmesin ulan bizim hangi köprü çöktü de bizim gibi diyorsun .yani başka ülkede olan olayda bile kendine pay çıkartıp siyaset yapıyorsun ..pislik mahluk
@osman_erdal_1990 al bir tane daha akp len kafayı bozmuş biri daha yav ben diyorum ki bizim ülkede olmamış yaşanmamış bir köprü baraj herhangi büyük bir inşaat yıkıntısı neden ülkeni kötülüyorsun diyorum halen anlamıyorlar
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