Kolombiya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kolombiya'nın Villavicencio kenti ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolundaki köprüinşaatının çökmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.
Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında sona gelinen Chirajara Köprüsü'nün çökmesi sonucu 10 işçinin öldüğü, 8 işçinin yaralandığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde ise uzunluğu 446 metreyi bulan ve inşası tamamlanmak üzere olan köprüdeki kaza sonucu işçilerin yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düştüğü ifade edildi.
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