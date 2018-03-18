HABER

Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü

18.03.2018 20:06 | Son Güncelleme

İsrail basınına göre saldırıda yaralanan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İsrail'de daha sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü

Kudüs'te İsrailli bir güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan bir Türk vatandaşı açılan ateş sonucu öldürüldü. İsrail basınına göre, 30 yaşındaki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de daha sonra saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Saldırı sonrası açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Olaya hızla müdahale eden ve daha fazla yaralanmaya mahal vermeden saldırganı öldüren polisimizi kutluyorum" dedi.

Batı Şeria'da Cuma günü de bir Filistinli motosikletini İsrail askerlerinin üstüne sürmüş, 2 asker ölmüştü.

İsrail'de İngilizce yayımlanan Haaretz gazetesine göre Hamas saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Hamas, takdir ettiğini duyurduğusaldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının 100. gününde düzenlenmesine dikkat çekti.

'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadelerOğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmedinejad'a ağır suçlama!

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.