Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

2018 Kış Olimpiyatları öncesi Güney Kore ile masaya oturacaklarını açıklayan Kuzey Kore bu kez yeni bir projeyle gündemde.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkedeki turizmi hareketlendirmek için atağa kalktı.
2018 Kış Olimpiyatları öncesinde yapılan açıklamaya göre, Kim Jong Un'un talebiyle nükleer füzelerin denendiği bölgeye lüks bir otel yapılacak.
Ülkenin resmi ajansı KCNA'ya göre; bölge turizm için en önemli merkez haline getirilecek ve turizm bölgesi inşa edildiğinde, yerli ve yabancı turistlerin talebini tatmin edecek ve çeşitli turistik mekanları Wonsan-Mt Kumgang uluslararası turizm bölgesine bağlamak için en ideal yer olacak.
Yapılan açıklamada, bu sayede ülkenin 'en üst düzey turizm beklentilerinin' de karşılanacağı bildirildi.
(CNN TÜRK)
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