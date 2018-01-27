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Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 02:38 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2018 Kış Olimpiyatları öncesinde tuhaf bir açıklama yaparak, daha önce nükleer füze denedikleri alanda yeni bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.

Kuzey Kore liderinden çılgın proje!

2018 Kış Olimpiyatları öncesi Güney Kore ile masaya oturacaklarını açıklayan Kuzey Kore bu kez yeni bir projeyle gündemde.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkedeki turizmi hareketlendirmek için atağa kalktı.

2018 Kış Olimpiyatları öncesinde yapılan açıklamaya göre, Kim Jong Un'un talebiyle nükleer füzelerin denendiği bölgeye lüks bir otel yapılacak.

Ülkenin resmi ajansı KCNA'ya göre; bölge turizm için en önemli merkez haline getirilecek ve turizm bölgesi inşa edildiğinde, yerli ve yabancı turistlerin talebini tatmin edecek ve çeşitli turistik mekanları Wonsan-Mt Kumgang uluslararası turizm bölgesine bağlamak için en ideal yer olacak.

Yapılan açıklamada, bu sayede ülkenin 'en üst düzey turizm beklentilerinin' de karşılanacağı bildirildi.

(CNN TÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
proje Kuzey Kore 2018 Kış Olimpiyatları

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