Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, iki yıl aradan sonra ilk kez üst düzey bir görüşmede masaya oturdu.
TSİ ile Salı sabaha karşı 04:00'da başlayan görüşme, Kuzey Kore'nin 2018 Kış Olimpiyatları'na olası katılımı ekseninde gerçekleşiyor.
Görüşme iki ülke arasındaki fiili sınır köyü konumunda olan Panmunjom'daki Barış Evi isimli binada düzenleniyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermiş, ardından Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.
Gelişmenin, Çin'de Aralık ayı sonunda spordan sorumlu Güney ve Kuzey Koreli yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra yaşandığına inanılıyor.
Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.
'DİĞER KONULAR DA GÜNDEME GELEBİLİR'
Üst düzey görüşmeyle ilgili Pazartesi günü açıklama yapan bir Güney Koreli yetkili, odağın Olimpiyat oyunları olacağını ama diğer konuların da gündeme gelebileceğini söyledi.
İki ülke de görüşmeye beşer kişilik bir heyetle katılıyor.
Kuzey Kore toplantı için Güney ile ilişkilerden sorumlu Ri Son-gwon isimli devlet yetkilisini görevlendirdi.
Ri'nin 2006 yılından bu yana benzer nitelikteki görüşmeleri yürüten lider olduğu belirtiliyor.
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