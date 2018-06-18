Laptop yasağı dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yasağın nedeni belli oldu!

Dean'in aktardığına göre, oto tamircisi Tariq, bir cihatçıya dönüştü ve Twitter üzerinden bomba yapma yetenekleriyle ilgili övünür oldu. IŞİD için laptop pili gibi gösterilerek uçağa sokulabilecek bombalar geliştirmekle uğraşan Tariq, şu sıralarda da insansız hava araçlarını (İHA) futbol stadyumlarını ve diğer kalabalık toplanma mekanlarını vuracak şekilde adapte etmekle meşgul.

Kitapta, İngiltere'nin Dudley kentinden bir cihatçı olan Hamayun Tariq'in laptop pili görüntüsü vererek bombaları uçağa sokma planlarına da yer verildi.

Sputnik'in haberine göre El Kaide'nin patlayıcı uzmanıyken İngiliz istihbarat servisi MI6'in kendi safına çektiği ve cihatçı çevrelere sızan ajanı haline getirdiği Aimen Dean, '9 Can' ismiyle otobiyografisini yayımladı.

ABD ve İngiltere'nin bir süre Ortadoğu uçuşlarında uyguladığı laptop yasağının gerisindeki istihbarat netleşiyor.

İNGİLTERE'DEN PAKİSTAN'A GİTTİ

Dean, gizli ajanlık yaptığı sırada Ebu Muslim el Britani adını kullanan Hamayun Tariq ile tanıştı. ''2017 yılında bir istihbarat kaynağı bana Ebu Muslim'in IŞİD'in laptop pili gibi gösterilerek uçağa sokulabilecek bomba geliştirme çabaları içinde yer aldığını söyledi'' diyen eski MI6 ajanı, İngiltere'de banla ve postaneleri dolandırma komplosu kurmaktan 3.5 yıl hapis yatan Tariq'in, Temmuz 2012'de ülkeden ayrılarak Pakistan Talibanı'na katıldığını, Veziristan bölgesinde kurduğu üstün teknolojili bomba laboratuvarının görüntülerini Twitter'da paylaştığını belirtti.

'BOMBA BİLGİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN YAYIMLIYOR'

Sosyal medyada Mücahitin Patlayıcı Rehberi'nden parçalar paylaşan Tariq, bomba parçalarını biraraya getirmekte kullanılabilen elektronik parçalar ve zehir hammaddesi yapmak için gerekli kimyasallarla ilgili temel bilgiler içeren sayfalar dolusu elyazısı notlarının fotoğraflarını da paylaştı.

'SURİYE-IRAK SINIRINDA BİR YERDE'

Kasım 2014'te Twitter'da DM üzerinden The Guardian gazetesinin sorularını yanıtlamış olan ve cihatçı zihniyetini benimsemeye 2000 yılında başladığını anlatan Tariq, Dean'e göre şimdi Suriye-Irak sınırındaki bölgede bulunuyor.

