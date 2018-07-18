Lezbiyen çizgi roman kahramanı televizyon dizisi oluyor

DC Comics firmasının çizgi roman karakterlerinden Batwoman, başrolün bir eşcinsel olduğu, çizgi romandan uyarlanan ilk süper kahraman dizisi olacak.
Batwoman ilk olarak 1950lerde, erkek süper kahraman Batman'in eşcinsel olduğu dedikodularına karşı 'Batman'le romantik bir ilişki kurması' amacıyla yaratılmıştı.
Ama karakter daha sonra seriden çıkarıldı ve 2006'da Kate Kane adıyla eşcinsel bir kadın olarak yeniden eklendi.
Batmwoman (Kate Kane) o tarihten bu yana DC Comics'in en popüler eşcinsel karakterlerinden biri oldu.
Televizyon dizisinin tanıtımında Kate Kane için "Lezbiyen ve şehrin yer altı suç örgütlerinin sonunu getirebilecek çok iyi eğitilmiş bir sokak savaşçısı. Toplumsal adalet için tutkuya, düşündüğünü açıkça söyleyebilecek kabiliyete sahip" deniyor.
Ama Gotham şehrinde bir kahraman olarak ortaya çıkmadan önce de 'kendi sorunlarını çözmesi gerektiği' belirtiliyor.
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